A Roma 45 nuovi contagi. Nel Lazio altri 5 decessi

Ad oggi nel Lazio sono 4.486 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 2.915 sono in isolamento domiciliare. Mentre 1.571 persone sono ricoverate, di cui 186 in terapia intensiva. Infine, 375 persone sono decedute e 1.193 guarite. In totale sono stati esaminati 6.054 casi. Lo rende noto la Regione Lazio.

A Roma e provincia si sono registrati 65 nuovi casi nelle ultime 24 ore, di cui 45 nella città (ieri 29). Nel Lazio sono 79 i casi totali in più rispetto a ieri, compresi quelli di Roma e provincia. Cinque i decessi, 51 i pazienti guariti.

Così l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato: «Prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3%. Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa".

La situazione nelle Asl e A.O:

Asl Roma 1 – 8 nuovi casi positivi. 20 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 2 – 21 nuovi casi positivi. 9 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 3 – 16 nuovi casi positivi. 14 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: una casa di riposo attenzionata. Si sta eseguendo l’indagine epidemiologica al CEM;

Asl Roma 4 – 2 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 87 anni, una donna di 82 anni e un uomo di 86 anni. 92 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Le USCA-R sono a lavoro per i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 5 – 5 nuovi casi positivi. 5 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 6 – 13 nuovi casi positivi. 48 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl di Latina - 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Frosinone – 7 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 84 anni e un uomo di 73 anni. 16 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Viterbo - 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 61 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti alla RSA di Nepi sono tutti negativi. All’Ospedale di Tarquinia ieri è stata eseguita la sanificazione;

Asl di Rieti – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Policlinico Umberto I – 126 pazienti ricoverati di cui 17 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti. 0 decessi. Si sta provvedendo ad attivare il laboratorio per il test sierologico;

Azienda ospedaliera San Camillo - Attivo il laboratorio per il test COVID H24;

Azienda sanitaria Sant’Andrea - 72 pazienti ricoverati. 4 pazienti sono guariti;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 11 giorni. Nessun caso di positività tra il personale sanitario;

Policlinico Gemelli - 135 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 27 in terapia intensiva. 4 pazienti guariti;

Policlinico Tor Vergata – Il 71% del personale è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. 5 pazienti guariti;

Ares 118 - Il 45% degli operatori sanitari è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - 17 pazienti, 11 bambini e 6 mamme, ricoverati al Centro Covid di Palidoro. Tra questi, i due pazienti in terapia intensiva, con parametri vitali stabili. Nella giornata di ieri, dimessi 2 negativizzati e 1 clinicamente guarito;

Università Campus Bio-Medico – 30 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 10 in terapia intensiva.