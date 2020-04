Buoni pasti ai Rom, Fratelli d'Italia chiede chiarimenti alla Raggi

Buoni pasto a pioggia per i Rom della Capitale. La denuncia arriva, attraverso il sito 7Colli di Francesco Storace, dagli esponenti di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, e Francesco Figliomeni, vicepresidente dell'Assemblea capitolina e componente della commissione Politiche sociali che, in una nota, chiedono conto al sindaco Virginia Raggi dei buoni pasto erogati da Roma Capitale.

"Riteniamo gravi e preoccupanti le notizie emerse i commissione politiche sociali in merito alla distribuzione a pioggia nei campi rom dei buoni pasto erogati da Roma Capitale con i fondi statali e regionali. A fronte di un finanziamento insufficiente rispetto alle esigenze dei tanti romani che non hanno percepito stipendio in questi mesi e sono ridotti alla fame".

Le domande per i buoni pasto, secondo FdI, sono numerose. Per questo presenteranno un'interrogazione per conoscere con precisione il numero delle richieste e la presenza di eventuali canali preferenziali.