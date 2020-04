Gambizzato a Ostia il cognato di Spada

Un uomo di 51 anni è stato gambizzato questo pomeriggio a Ostia. Secondo quanto si apprende si tratterebbe del cognato di Roberto Spada, condannato in via definitiva a sei anni per la testata al giornalista della Rai Daniele Piervincenzi e nel maxi processo al clan all’ergastolo in primo grado.

Il cinquantenne arrivato all’ospedale Grassi ha raccontato che stava camminando, intorno alle 17, in via dei Forni quando è stato ferito a una gamba. Sul caso indagano i carabinieri di Ostia.