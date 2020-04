Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, prosegue nel tour degli ospedali per far sentire la vicinanza delle istituzioni alla sanità alle prese con l'emergenza coronavirus. Ma a ogni tappa dell'"Hospital Zingaretti tour" il governatore viene sommerso da una valanga di critiche e messaggi negativi sui social. A riportarlo è 7Colli, il sito di Francesco Storace, che ricorda: "quando Zingaretti va in un ospedale si teme voglia chiuderlo".

Ieri il segretario del Pd ha visitato il Covid Hospital di Tor Vergata insieme all'assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. La tappa precedente del tour aveva toccato l'ospedale Belcolle di Viterbo. Ma dovunque vada Zingaretti viene bersagliato sui social da chi gli ricorda i tagli alla sanità, i contratti del San Camillo, i precari di Latina e via dicendo: "Meno male che nel Lazio non è successo come in Lombardia con tutti gli ospedali che hai chiuso sarebbe stata una tragedia"; "Se evitiamo anche queste passeggiatine da fenomeno magari si lavora anche meglio. Serviva la sua visita? Mah non credo", sono alcuni dei messaggi sui social, subito stroncati dai Zinga-boys, segnalati da 7Colli.