Gabbie di plexiglass in spiaggia. Ostia e Fregene dicono no

Al mare con i separé di plexiglass? «Mai e poi mai negli stabilimenti balneari di Ostia». La boccia così, senza mezze misure e con un sorriso strozzato in gola, Rosella Pizzuti, presidente del Sindacato Balneari di Ostia. «Piuttosto, la Regione Lazio dia subito la possibilità agli operatori di sistemare le loro strutture nella speranza di aprire al più presto». Altro che plexiglass in spiaggia. L'idea lanciata da un'azienda modenese per salvare, a loro dire, una stagione balneare fortemente a rischio in era coronavirus, non piace affatto a Pizzuti che l'apostrofa così: «Ma lei si immagina la temperatura che si potrebbe raggiungere all'interno di casette di plastica con la sabbia arroventata? Ma non scherziamo, per favore, gli stabilimenti del litorale hanno idee e soluzioni ben diverse e più praticabili».

Dagli ingressi contingentati, a chi sta pensando di privilegiare gli abbonamenti stagionali per rinunciare a quelli giornalieri, che fanno guadagnare parecchio vero, ma che provocherebbero inevitabili file agli ingressi e un numero elevato di accessi.

