Conte e il Papa in parrocchia a Tor de' Schiavi. Lo scherzo del prete social ai fedeli

Ci sono caduti tutti in prima battuta. Poi, però, si è svelata la sorpresa. Papa Francesco e il suo pensiero ai bambini e il premier Conte - non poco confuso sulla riapertura dell’Italia che ripete come un mantra “Io non vi lascio soli” - in diretta live a “La Coccola della Buonanotte”, lo spazio serale su Facebook rivolto ai fedeli inventato dal parroco del SS. Sacramento, don Maurizio Mirilli, in tempi di emergenza Coronavirus, come raccontato dal nostro giornale.

Messaggi vocali mandati in diretta nel giorno di Pasqua, al posto della lettura dei quotidiani, che hanno per un attimo lasciato a bocca aperta i numerosi followers. Prima della rivelazione di don Maurizio: “In verità è don Dario Gervasi, mio caro amico e anche un bravo imitatore”. E giù ironia e sorrisi. Stasera è attesa Lorella Cuccarini. “Stavolta non è uno scherzo”, assicura don Mirilli. Seguire per credere.