Nel Lazio i positivi continuano a scendere

Ad oggi nel Lazio sono 2.758 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 1.450 sono in isolamento domiciliare. Mentre 1.308 persone sono ricoverate, di cui 177 in terapia intensiva. Infine, 169 persone sono decedute e 337 guarite. In totale sono stati esaminati 3.264 casi. Lo rende noto la Regione Lazio.

Si registra oggi un incremento di 169 casi positivi al coronavirus, e un trend in decrescita per la prima volta sotto al 6 per cento. Inoltre, sempre oggi, risultano decedute 7 persone, tutte in età avanzata o affette da patologie pregresse gravi. Ma aumenta ancora il numero dei guariti che sale di 46 unità nelle ultime 24 ore, arrivando a 337 totali. Mentre sono usciti dalla sorveglianza domiciliare 9.547 persone. Nel Lazio sono stati effettuati oltre 35 mila tamponi.