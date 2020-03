Allarme anche a Grottaferrata, positivi pazienti e operatori sanitari alla casa di cura Ini

Pazienti e operatori sanitari positivi all'inizio, la casa di cura Ini in via Sant'Anna a Grottaferrata, in provincia di Roma. Il sindaco di Grottaferrata, Luciano Andreotti, ha fatto il punto della situazione su Facebook, anche se la Asl - dice - "non ha fornito dati ufficiali". Il sindaco fa sapere di aver parlato con il direttore dell'Ini: "Vi sono stati due pazienti risultati positivi che sono stati portati allo Spallanzani", mentre "degli 84 operatori sanitari che sono stati sottoposti a tampone, quattro sono risultati positivi". Il primo cittadino del Comune dei Castelli fa sapere che i controlli continuano e che ad oggi non si sono registrati altri contagi.