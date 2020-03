Il parroco social e la fede ai tempi del coronavirus

La fede live in tempi di emergenza Covid-19. Don Maurizio Mirilli, parroco del SS. Sacramento a Tor de’ Schiavi, legge in diretta Facebook ne “La Coccola della Buonanotte” il servizio de Il Tempo pubblicato stamane nella pagina dedicata a raccontare la quotidianità dei quartieri della Capitale. Musica, canti e positività nello spazio social serale rivolto ai fedeli inventato dal sacerdote “di frontiera”, ma anche testimonianze dirette e preghiere per superare l’allarme sanitario

