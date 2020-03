Fino a ieri "isola felice", San Felice Circeo ha registrato oggi il suo primo caso di contagio da covid19. Ne ha dato notizia il sindaco Giuseppe Schiboni, spiegando che il paziente risultato positivo al coronavirus ha 97 anni ed era ospitato in una casa di riposo del luogo già abbondantemente blindata. Non risultano in atto focolai, all'interno della struttura. L'immunità finora registrata dagli oltre diecimila abitanti della celebre località turistica non dovrebbe subire inversione di tendenza. A preoccuparsi sono stati molti turisti che al Circeo possiedono la "casa estiva".

Uno di loro, che abita in Svizzera, ha donato al Comune 1000 mascherine, del valore di diecimila euro. Schiboni ha rassicurato i residenti. L'intera area di San Felice è monitorata costantemente e nei prossimi giorni sarà attivata una terza auto dei vigili urbani destinati a verificare che siano rispettate le misure imposte dal Governo. Insomma, l'unico caso registrato nella terra di Circe non sarà "sintomo" di diffusione del micidiale virus. L'emergenza nazionale, al Circeo, è stata affrontata con rigore sin dalle sue prime avvisaglie.