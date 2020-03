Non ce l'ha fatta Emanuele, il 34enne originario di Cave ma residente a Roma. Il 34enne è morto nella notte dopo le complicazioni sopraggiunte per aver contratto il coronavirus. Il ragazzo era ricoverato a Roma da venerdì scorso all'ospedale Tor Vergata, dopo essere risultato positivo al Covid19. Nella cittadina di Cave era conosciuto e stimato da tutti e tornava spesso in paese a trovare i genitori, parenti e amici. Lascia un figlio piccolo. La piccola comunità dei monti prenestini, vicino Palestrina, è sconvolta. "Apprendiamo, con profondo dolore, della notizia della scomparsa del nostro giovane concittadino Emanuele, residente a Roma, colpito dal Covid-19. A nome di tutta la Città di Cave, siamo vicini ai familiari a cui si esprime sentito cordoglio", scrive in una nota il sindaco Angelo Lupi.