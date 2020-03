A Roma la scuola a distanza con l'ipad

Le misure contenitive per evitare il contagio del coronavirus hanno portato il governo alla decisione di chiudere le scuole fino al 15 marzo.

A Roma c'è una scuola che si è attrezzata in modo innovativo. Si chiama Aurora Institute (Aurora Scuole), è una scuola primaria di secondo grado parificata e il sistema con il quale le lezioni non si fermeranno e i ragazzi saranno impegnati si trova su un iPad personale che è in dotazione ad ogni alunno da più di un anno.

Grazie ad una partnership con Apple e un accesso ad una piattaforma made in USA, su ogni iPad i ragazzi andranno a scuola da remoto, svolgeranno i compiti e comunicheranno in tempo reale con gli insegnanti.