Coronavirus al San Camillo, il medico positivo è un chirurgo: 12 colleghi e infermieri in quarantena

E' un chirurgo di Chirurgia d'urgenza il medico del San Camillo risultato positivo al test del Coronavirus, al rientro a Roma da una settimana bianca. E ora dodici persone, tra chirurghi e infermieri, che hanno avuto contatti diretti con il medico risultato positivo al tampone, sono a casa in quarantena preventiva domiciliare.

A confermarlo fonti autorizzate dell'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, che confermano anche che c'è un secondo gruppo di persone, i contatti di seconda mano, per così dire, che avendo avuto contatti in ospedale con i medici e gli infermieri posti in isolamento domiciliare, sono invece controllati assiduamente come previsto dalla normativa sanitaria specifica.