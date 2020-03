Pacchi-bomba esplosi a Roma. S'indaga per terrorismo

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per attentato con finalità di terrorismo e lesioni in relazione ai tre pacchi bomba esplosi a Roma e Fiumicino e indirizzati a tre donne, ferendo due delle destinatarie e un’addetta del centro smistamento posta di Fiumicino.

A condurre le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal pm Francesco Dall’Olio, sono Digos e carabinieri del Ros. Non si esclude alcuna pista, da quella anarchica (anche se non sono arrivate rivendicazioni) all’opera di uno squilibrato. Il pacco esploso a Fiumicino era indirizzato a un’ex dipendente dell’Università di Tor Vergata mentre gli altri due pacchi sono esplosi a Roma ieri: uno nel pomeriggio in zona Fidene e l’ultimo in serata in via Fusco alla Balduina.