Incendio a Settebagni, sulla Roma-Firenze treni in ritardo fino a due ore

Prosegue l’intervento delle squadre di Rete Ferroviaria Italiana a seguito del guasto tecnico nei pressi di Settebagni causato da un incendio. La circolazione ferroviaria fra Roma e Firenze e su tutta la dorsale AV permane rallentata dalle 5.00 di stamattina. Rfi riferisce che sono interessati i treni Alta Velocità e a media e lunga percorrenza con possibili cancellazioni e ritardi medi di 60 minuti con punte fino a 120.

Ritardi e cancellazioni anche per i treni regionali da e per Roma e, in particolare, per quelli della linea FL1 Orte - Roma - Fiumicino. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Nomentano con l’ausilio di un’autobotte dopo un incendio divampato all’interno della sala relè (circa mq 50), ubicata al binario 1.