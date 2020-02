È intervenuto Massimo Giletti per prestare soccorso alla verificatrice dell'Atac presa a pugni in faccia in piazza Apollodoro, al Flaminio, nel centro di Roma. Il conduttore in scooter si era accostato al semaforo accanto al tram della linea 2, quando ha assistito all'ennesima aggressione ai danni di un controllore della municipalizzata.

Di fronte alla richiesta di esibire il biglietto una passeggera si è scagliata contro un gruppo di verificatori, tutte donne. È stato proprio il conduttore tv a intervenire per assistere la verificatrice ferita fino all'arrivo dell'ambulanza e a chiamare immediatamente i carabinieri. "Ho fatto semplicemente ciò che dovrebbero fare tutti i cittadini" ha raccontato Giletti. "Intervenire per aiutare chi si trova in difficoltà, nulla di più. Ringrazio il luogotenente Vincenzo Zito che mi ha inviato due gazzelle dei carabinieri dopo che per 25 minuti non era arrivato nessun soccorso".

Giletti è uno storico paladino. Non è la prima volta che il conduttore di "Non è L'Arena" si rende protagonista inconsapevole di grandi atti di coraggio: era il 2003 quando venne colpito con un pugno in faccia durante un alterco in strada con un automobilista che aveva investito una ragazza in motorino nel quartiere Trieste. La giovane era caduta per evitare un'auto che proveniva dal senso opposto. Giletti, che passava di lì e si era fermato a prestare soccorso dopo l'incidente, avrebbe detto: "È meglio non spostare la ragazza e aspettare un'autoambulanza" scatenando però la reazione dell'automobilista che era sceso dall'auto e stava aiutando la ragazza a rialzarsi. L'uomo in preda all'ira aggredì il presentatore colpendolo con un pugno in faccia.

Nel frattempo l'Atac in una nota sull'aggressione avvenuta questa mattina stigmatizza con forza l'atto di violenza compiuto ai danni del personale mentre svolge il suo ruolo di servizio pubblico. "La dipendente era a bordo del tram in attesa che la passeggera le mostrasse il biglietto - spiega l'azienda dei trasporti in un comunicato - quando, all'apertura delle porte in corrispondenza della fermata all'altezza di piazza Apollodoro, la donna ha improvvisamente aggredito la verificatrice sferrandole un pugno al volto e cercando di fuggire. È stato richiesto il supporto delle forze dell'ordine, che sono intervenute, e del 118, che ha soccorso la verificatrice aggredita".