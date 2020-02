Che delusione per la Raggi: la rivoterebbe un romano su cinque

Povera Virginia Raggi: i romani continuano a non apprezzare il suo operato da sindaca. A testimoniarlo c'è un sondaggio condotto da Izi spa per Repubblica. Gli intervistati sono stati lapidari nel bocciare l'operato della prima cittadina grillina. Oggi, infatti, a dichiararsi disponibile a darle fiducia per un secondo mandato è appena un elettore romano su 5. Con precisione, il 21% degli intervistati.

Ma la delusione maggiore sembra serpeggiare proprio tra le fila del Movimento 5 stelle. Meno della metà di coloro che votarono Virginia Raggi nel 2016, infatti, oggi confermerebbe il suo foto. Precisamente, a dare fiducia nuovamente alla sindaca tra chi l'appoggiò alle scorse Comunali è solo il 46,8% degli intervistati. Il restante 53,2, invece, non la voterebbe più, anche se non è chiaro se questi elettori potrebbero votare comunque il Movimento 5 stelle se presentasse un altro candidato al posto dell'attuale sindaca.

A far scendere ulteriormente i consensi della Raggi potrebbero essere i nomi dei nuovi candidati quando finalmente centrodestra e centrosinistra troveranno l'accordo. Per ora si parla solo di ipotesi, con la Lega che sarebbe pronta a schierare l'economista Antonio Maria Rinaldi, l'avvocata Giulia Bongiorno o il parlamentare Claudio Durigon. Il centrosinistra, invece, ha lasciato trapelare le ipotesi Carlo Calenda, Enrico Letta e Massimiliano Smeriglio. Tutti, però, hanno smentito di voler correre per il Campidoglio.