Così le femministe scippano la piazza ai grillini: M5S, dove finisce

Le femministe scippano la piazza al MoVimento Cinque Stelle e i grillini, sfrattati, sono costretti a riparare in quella storica di Romano Prodi (piazza Santi Apostoli) per la loro manifestazione in difesa del taglio ai vitalizi. La versione ufficiale dei Cinquestelle è quella delle adesioni - talmente alte - da costringere il MoVimento a scegliere una piazza più grande. "L’essere così spregiudicati nel volersi riprendere un privilegio assurdo mi fa ribollire di rabbia. Difendiamo la giustizia sociale. Non facciamoci prendere in giro da questa gente. Ci vediamo a Roma, dalle 14, in piazza Santi Apostoli"scrive la vicepresidente del Senato Paola Taverna sul blog delle Stelle, perché sabato prossimo 15 febbraio, piazza San Silvestro sarà invasa dalle femministe per manifestare contro la violenza sulle donne. D'altronde l'autorizzazione alla sindaca Virginia Raggi l'avevano chiesta prima dei grillini.