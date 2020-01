Coronavirus, due cinesi contagiati a Roma. La grande paura diventa realtà

Due casi di Coronavirus confermati in Italia, più precisamente a Roma. Si tratta di due turisti cinesi che ora si trovano all'ospedale Spallanzani, dove sono entrati l'altro ieri. La conferma è stata data nella tarda serata di ieri dal premier Giuseppe Conte e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Queste due persone sono in isolamento allo Spallanzani - ha rassicurato Speranza - Ci tengo a dire che questi giorni l'Italia aveva deciso di assumere misure di controllo e sicurezza all'avanguardia. Siamo un passo davanti, ma dopo i casi in Europa era probabile che avremmo avuto un caso anche noi».

«Siamo nella condizione di poter tranquillizzare tutti i cittadini, la situazione è sotto controllo - ha aggiunto il primo ministro Conte - Sono in atto delle tracciature, dei percorsi per limitare i rischi. Siamo fiduciosi che rimarrà confinata questa situazione». Eppure il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza per lo stop dei voli dall'Italia alla Cina e viceversa. E si sta cercando, nella Capitale, di ricostruire i movimenti dei due turisti cinesi. Potrebbe trattarsi proprio della coppia di mezza età ricoverata mercoledì scorso allo Spallanzani dopo essere stata prelevata da un'autoambulanza all'Hotel Palatino di via Cavour, nel cuore della Capitale, dove alloggiava da due giorni. Allo Spallanzani, inoltre, sarebbero stati portati altri turisti appartenenti allo stesso gruppo dei due ospiti dell'albergo di via Cavour. Il loro pullman è stato rintracciato dalla polizia mentre viaggiava in direzione di Cassino e scortato all'ospedale. «Non abbiamo ancora avuto notizie dall'ospedale», avava spiegato a Il Tempo, ieri mattina, la vice direttrice dell'albergo. Nel frattempo, però, la stanza che ha ospitato la coppia è stata sigillata in via precauzionale...

