"Infangata da media e buonisti". Giorgia Meloni chiede giustizia per Desirée Mariottini, la 16enne violentata e uccisa in uno stabile abbandonato del quartiere San Lorenzo a Roma. "Denigrata in ogni modo dall'intellighenzia pur di giustificare i suoi aguzzini - denuncia la leader di Fratelli d'Italia - Ora i medici legali dell'autopsia confermano che al momento dello stupro Desirée era ancora vergine. I grandi media e i soliti ipocriti buonisti avevano raccontato una storia di degrado di una sbandata che si vendeva abitualmente per la sua dose di droga. Era falso. Chi ha infangato meschinamente la memoria di questa giovane, pur di nascondere le scomode realtà legate all'immigrazione clandestina, chieda scusa. Noi continueremo a chiedere giustizia per Desirée: lo dobbiamo a lei, alla sua famiglia e a tutte le vittime di violenze".

Sul banco degli imputati, per la morte della giovane, ci sono 4 cittadini africani, Alinno Chima, Mamadou Gara, Yussef Salia e Brian Minthe, accusati di omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori. Lo scorso 27 gennaio in un’udienza a porte chiuse durata molte ore, sono stati sentiti oggi anche il medico legale che ha svolto l’autopsia e l’anamopatologo, il quale ha confermato lesioni compatibili con una violenza sessuale.