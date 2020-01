Coronavirus, lezioni sospese per gli asiatici. Bufera sul Conservatorio di Santa Cecilia

Lezioni sospese per gli studenti asiatici fino alla visita del medico il 5 febbraio. Fa discutere la email inviata ai docenti del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma sull'onda dell'allarme globale del coronavirus cinese.

"Care Colleghe e cari Colleghi, a causa delle ben note vicende legate all'epidemia cinese, sono sospese le lezioni degli studenti orientali (cinesi, coreani, giapponesi ecc.), nonché di altri che provenissero dai Paesi interessati. Mercoledì 5 febbraio alle ore 14 il medico del Conservatorio provvederà a visitarli tutti. Solo quelli che passeranno la visita potranno essere riammessi alla frequenza. Nel frattempo l'assenza sarà considerata assenza per malattia. Siete pregati di avvisarli tutti, di convocarli per il 5 febbraio alle ore 14, e di ricordargli di portare il libretto. Cordiali saluti", si legge nella newsletter a uso interno che in seguito è stata diffusa sui social. La mail è titolata nell’oggetto "Epidemia cinese". Bufera sull'istituzione di via dei Greci, con molti docenti che si dicono allibiti per la scelta che viene ritenuta discriminatoria.