Droga e spaccio a Roma dalle n'drine a San Basilio, 21 arresti

La ‘ndrangheta fa affari in una delle principali piazze di spaccio della Capitale. Un’associazione a delinquere che ha inondato di droga San Basilio sarebbe collegata a personaggi vicini alla ‘ndrina Marando di Platì. È un’indagine importante quella che questa mattina ha portato i carabinieri di Comando Provinciale di Roma ad arrestare 21 persone, mentre altre 13 risultano indagati.

L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba nelle province di Roma, Napoli, Reggio Calabria, Viterbo e Frosinone. E dimostra come già da tempo le cosche calabresi si stanno insediando nei traffici della Capitale, a San Basilio. Spacciavano hashish, cocaina e marijuana. Il sistema era sempre lo stesso: vedette appostate agli angoli delle strade e sui tetti, fuochi accesi per distruggere la droga in caso di controlli delle forze dell’ordine e un coordinamento che permette di fare importanti affari grazie a un mercato della droga che sembra non essere mai sazio