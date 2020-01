Virginia Raggi, rissa social con Matteo Salvini. E arriva il "miracolo" della pioggia

Dopo l'incontro in Vaticano con Papa Francesco la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è trovata di nuovo nella bagarre politica nei giorni caldi dello smog (oggi piove, viene da gridare al miracolo...). A puntare il dito contro Virginia è ancora una volta Matteo Salvini che tra un comizio e l'altro in Emilia Romagna twitta: "Autobus che prendono fuoco, metropolitane ferme da mesi, e adesso l'incredibile Raggi ferma pure le automobili. Salviamo Roma e i Romani da questi incapaci!!!".

La Raggi non abbassa i toni e replica così: "Salvini mi hai stancato con le buffonate. Lavora! O almeno provaci... Mentre tu giochi, a Roma lavoriamo. Ho messo su strada 400 nuovi bus e in questi mesi ne arrivano altri 328 per le periferie. E tu? Le solite chiacchiere vuote".