Diesel vietati anche domani. E domenica c'è il blocco totale

A Roma i livelli di smog e polveri sottili non tendono a diminuire e così si replica anche domani, 17 gennaio. Le limitazioni alla circolazione delle auto e dei veicoli privati nella Ztl Fascia verde riguarderanno tutti i diesel dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per tutti gli autoveicoli a gasolio da Euro 3 fino a Euro 6. Stop anche per i ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 e autoveicoli a benzina Euro 2.

Già decisa da tempo la domenica ecologica del 19 gennaio, con cui si limita la circolazione a tutti i veicoli a motore nella Ztl Fascia verde dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 fino alle 20.30.