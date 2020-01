Guasto tra Roma Termini e Orte. Treni soppressi e ritardi fino a due ore

Disagi e ritardi fino a 80 minuti alla circolazione ferroviaria questa mattina nel nodo della Capitale per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione di Roma Termini avvenuto alle 6.55. Un regionale è stato cancellato e sette convogli limitati nel percorso. Rfi, in una nota, fa sapere che la situazione «sta tornando progressivamente alla normalità». Problemi anche sulla linea AV Bologna-Firenze, rallentata per un inconveniente tecnico a un treno passeggeri nazionale fermo fra Bivio Emilia e PM Idice. Si sono registrati ritardi fino a 30 minuti.

Ora la circolazione ferroviaria è tornata regolare. E regolare è tornata alle 10.25 la circolazione ferroviaria sulla linea AV Firenze-Roma, rallentata dalle 8.55, in direzione Roma, per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione a PM Rovezzano.