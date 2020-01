Troppo smog, diesel fermi a Roma. Chi può circolare, proteste e polemiche

Troppo smog a Roma, circolazione vietata ai veicoli più inquinanti. Il Campidoglio ha deciso per domani, martedì 14 gennaio, "la limitazione alla circolazione veicolare privata nella ztl fascia verde". Lo stop riguarderà tutti i veicoli privati alimentati a gasolio che non potranno circolare nella Ztl "Fascia Verde" di Roma dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30. I divieto vale per tutti gli autoveicoli diesel da Euro 3 fino a Euro 6.

Il provvedimento stabilisce anche dalle 7.30 alle 20.30 la limitazione della circolazione veicolare nella Ztl fascia verde di Roma per: ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli benzina Euro 2. Resta l'interdizione completa all'ingresso nella "fascia verde" per i veicoli a motore diesel "Euro 1" ed "Euro 2" e benzina "Euro 1".

E mercoledì, se le polveri sottili non diminuiscono magari grazie a pioggia e vento, si potrebbe replicare lo stop. Restano in vigore le domeniche ecologiche, come la prossima (19 gennaio) mente misure analoghe sono state prese a Torino, Firenze, Milano e altre città.

Non mancano le proteste. "L’ordinanza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che vieta per domani la circolazione a tutte le auto diesel nella fascia verde, è una misura tardiva che rischia di creare il caos in città", afferma il Codacons che chiede per domani mezzi pubblici gratuiti per i cittadini.