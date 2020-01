Beneficenza, networking e jazz per il party di Apices

Nella spettacolare cornice della cappella Orsini, si è tenuto a Roma lo scambio d’auguri natalizi dell’APICES, l’Associazione Professionisti ed Imprese per la Cooperazione Economica e Sociale, fondata e presieduta dall’Avv. Massimiliano Albanese, managing partner dello Studio Legale e Tributario AMP.

Presente un vero parterre de roy di ospiti, tra cui autorità civili, militari e diplomatiche, numerosissimi professionisti, imprenditori, accademici e personaggi del jet set romano, accolti dal Presidente Albanese e dal suo vice, l’Avv. Federico Bergaminelli, che nell’occasione ha rappresentato anche l’Istituto Italiano per l’Anticorruzione di cui è Presidente.

La serata, intitolata “Apicesparty4life”, è stata dedicata al sostegno dell'Opera San Silvestro o.n.l.u.s., braccio caritatevole del sodalizio dei Cavalieri di San Silvestro retto da Mons. Luigi Francesco Casolini di Sersale. Ad intrattenere gli illustri ospiti la voce, tra le altre, della grande interprete jazz Cinzia Tedesco.

L’evento è stato ospitato nella suggestiva cornice della Cappella Orsini: un tempio rinascimentale costruito sulle vestigia del Teatro di Pompeo, reso vero e proprio centro di sperimentazione culinaria dal grande cuoco Barto- lomeo Scappi, che i contemporanei non esitavano a definire “il Michelangelo della cucina”. Una location scelta non a caso, poiché il leit motiv della serata è stato appunto l’alimentazione come componente essenziale di un processo migliorativo della qualità della vita.

Il tema della “quality of life” e degli strumenti per il suo miglioramento è stato infatti scelto quale argomento del prossimo convegno annuale, che l'Associazione APICES terrà nel corso del 2020, con un panel di relatori internazionali.

La capacità di garantire una buona qualità della vita ai cittadini deve essere obiettivo primario di qualsiasi azione di sviluppo sostenibile: si tratta soprattutto di un'incredibile opportunità di business trasversale ed internazionale, che può generare valore sia sotto il profilo umano che economico. Ed è inoltre un tema culturale di fondamentale rilevanza: per migliorare la propria vita i cittadini devono infatti acquisire consapevolezza e scegliere di adottare uno stile di vita sano, fattore che può determinare un sensibile vantaggio anche in termini di prevenzione delle malattie e di ottimizzazione delle risorse umane, ambientali ed economiche in gioco.

L’Associazione APICES è un’organizzazione non-profit italiana, di composizione internazionale, costituita nel 2016 con l’intento di promuovere iniziative di cooperazione che coinvolgano prevalentemente professionisti, imprese, anche di piccole e medie dimensioni, facendosi portatrice degli interessi di tali soggetti privati di fronte alle pubbliche istituzioni nazionali ed internazionali. Tutto ciò anche con lo scopo di concorrere alla diffusione di un’etica degli affari e della vita istituzionale che costituisca un autentico “valore aggiunto” per gli stakeholder coinvolti: un'etica improntata al rispetto delle persone e delle loro unicità, alla sostenibilità delle iniziative economiche, al fairplay. Un metodo incentrato sulla condivisione degli interessi, strutturato sul dialogo e sul confronto costruttivo tra pari mediante un approccio one-to-one.

Nell’universale lingua latina “apices” significa “vertici”. Non a caso il motto dell’Associazione è costituito da un principio geometrico applicato all’etica: “la via più breve tra due vertici è una linea retta”.

Sulla base di tali presupposti, APICES sviluppa numerose iniziative culturali e filantropiche, in linea con i propri obiettivi associativi, sviluppando specifici progetti di cooperazione per aree geopolitiche o per grandi temi d’interesse trasversale. Tra questi ultimi, l’annuale convegno dedicato a tematiche di grande attualità.

L’Associazione promuove anche delle “conversazioni a tema”, seguite da networking-dinner, con i protagonisti della politica e della vita istituzionale italiana ed internazionale, della cooperazione e della diplomazia, dell’economia e delle professioni, dell’innovazione e dell’industria, della cultura e dello spettacolo: un “think tank” privo di orientamenti ideologici particolari, denominato Apicestalk, finalizzato a comprendere meglio i fenomeni del nostro tempo ed approfondire gli scenari internazionali in cui si manifestano, cogliendo le migliori opportunità di business e proponendo idee e soluzioni utili per il futuro, nostro e delle generazioni che verranno.

L’APICES ha avuto il privilegio di incontrare, tra le altre numerose personalità istituzionali, l’attuale Presidente della Repubblica dell’Ecuador, S.E. Lenìn Moreno Garces, unitamente ai Ministri degli Esteri e dello Sviluppo Economico di tale Paese; l’attuale Presidente della Repubblica del Paraguay, S.E. Mario Abdo Benitez, unitamente ai Ministri degli Esteri, dello Sviluppo Economico e dell’Urbanistica di tale Paese; l’ex Presidente della Repubblica di Slovacchia, S.E. Andrej Kiska; l’attuale Premier di Malta, S.E. Joseph Muscat; l’ex Vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico di Ucraina, S.E. Stepan Kubiv; l’ex Viceministro degli Esteri di Slovenia, S.E. Iztok Mirošič; e tanti altri incontri si sono avuti con i vertici della diplomazia e delle istituzioni internazionali, favoriti anche dalla sinergia con altre importanti compagini associative e fondazioni.

Nei prossimi mesi, dunque, l’Associazione organizzerà l’importante convegno annuale sul tema del miglioramento della qualità della vita, presentato in occasione della serata benefica tenutasi nella Cappella Orsini.