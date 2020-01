Pioggia di polemiche sulla nuova discarica di Roma. Dopo una lunga attesa la Giunta capitolina ha deliberato che Roma indicherà come sito per lo smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune l'area di Monte Carnevale, nel Municipio XI. Ma la scelta proprio non va giù alle forze politiche. Sorprende che tra i primi a commentare negativamente sia stato proprio un cinquestelle, il deputato romano, Stefano Vignaroli, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle Attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. "Scelta inaccettabile", tuona via Facebook. "È una scelta vergognosa nei confronti di un'area già devastata e mai adeguatamente bonificata, visto che alla chiusura di Malagrotta non è seguito alcun intervento di risanamento ambientale, e una presa in giro nei confronti di chi per anni ha lottato tenacemente in difesa di un territorio devastato", rincara la dose.

Al centro degli attacchi si ritrova, ancora una volta, la sindaca Virginia Raggi. "Non ci siamo proprio", spara a zero Fratelli d'Italia. È la porzione di territorio a destare le preoccupazioni "proprio al confine con il dodicesimo dove tra l'altro, la Regione aveva già avviato l'iter, prontamente opposto dal M5S in Campidoglio, per una discarica per lo stoccaggio dei rifiuti speciali contenenti amianto - spiega il delegato all'Ambiente di FdI nella Capitale, Marco Visconti -. Mi auguro che il sindaco e i suoi dimostrino quantomeno di parlarsi fra loro e di conoscere i quartieri che intendono sovraccaricare".

Le proteste, però, sono bipartisan. Perché nemmeno al centrosinistra la scelta va giù. "Fino a poche ore fa sembrava che la scelta cadesse sul sito di Tragliatella, ma si è trattato evidentemente di un "depistaggio" volto a coprire quello che la Raggi ha sempre avuto in mente: far tornare i rifiuti nella Valle Galeria", dichiara il candidato alla Presidenza del Municipio XI, Gianluca Lanzi. "È una scelta inaccettabile e noi daremo fin da subito battaglia, abbiamo sempre difeso il nostro territorio e continueremo a farlo".

La situazione rifiuti nella Città eterna, intanto, si fa sempre più critica. In alcune zone della città la raccolta è ferma e l'insofferenza dei cittadini aumenta, soprattutto in questo periodo di feste natalizie. Ora toccherà a Raggi e la sua squadra decidere se andare avanti sulle proprie decisioni nonostante le proteste o individuare un nuova zona come sito per lo smaltimento.