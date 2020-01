Trovato uomo morto a Roma. Il cadavere in un camion a piazza Zama

Il cadavere di un uomo è stato trovato ieri sera verso le 20 in un camion parcheggiato a piazza Zama a Roma, in zona Appio. Il ritrovamento è stato effettuato da pattuglie del gruppo Appio della Polizia Municipale di Roma Capitale. Il cadavere ritrovato non dovrebbe far scoppiare un nuovo giallo nella Capitale.

Per approfondire leggi anche: Dal Tevere affiora un cadavere

Secondo quanto si apprende, infatti, l'uomo sarebbe morto per cause naturali e la salma è già stata trasportata presso l'università La Sapienza di Roma. Nelle prossime ore si conosceranno altri dettagli sulla vicenda per scoprire se realmente si sia trattata di morte per cause naturali o ci sia dell'altro.