"Abbiamo Napoli ai Parioli". Web diviso sul cartello ironico sui rifiuti

"Abbiamo Napoli ai Parioli". Web diviso sul cartello appeso a un vecchio frigorifero abbandonato in strada nel quartiere Parioli, a Roma, ironia amara che associa all'emergenza rifiuti la città partenopea. E infatti i primi a risentirsi sono stati proprio i napoletani che hanno subito rivendicato una città in gran parte pulita con tanto di foto postate che ritraggono le strade principali in ordine.

Cosa che invece non può fare la Capitale, alle prese con un'emergenza che non risparmia nemmeno i quartieri "bene" come i Parioli.

La città scoppia di immondizia. La notte scorsa decine di cassonetti bruciati da Prati a Monte Mario, dal Nomentano al Tuscolano fino a La Rustica che hanno dato da fare ai vigili del fuoco di Roma.

Per Francesco Borrelli, consigliere dei Verdi della Regione Campania, che ha rilanciato la foto con il cartello, si tratta di "offese gratuite da parte di un popolo che ha gli stessi problemi nostri".