L'Epifania le bancarelle si porta via

«Dopo 56 giorni di attesa degli atti per lo spostamento delle bancarelle, il countdown finisce!». Inizia così il post di ieri della Presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, che da oltre un mese pubblica ogni giorno il tempo passato per ottenere la lettera del dipartimento commercio con la quale vengono convocati gli operatori delle bancarelle di via Ferrari e piazza Vittorio. Lettera arrivata, appunto, proprio ieri.

Senza quest'ultima lo spostamento deliberato sulla carta dal mini parlamentino non poteva avere luogo. Il Dipartimento chiama infatti gli operatori che dovranno, uno dopo l'altro, scegliere il banco nel luogo individuato in base al criterio di anzianità. È servito alzare la voce e arrivare ad uno scontro, via Facebook, anche con l'assessore al commercio Carlo Cafarotti che a più riprese ha fatto presente di aver invitato la presidente a lavorare in modo veloce come stanno facendo gli altri municipi che hanno competenza nello spostamento delle postazioni, in base a quanto stabilito dal Tavolo del Decoro. Alfonsi, dal canto suo, ha mosso «accuse» nei confronti del Campidoglio per la lentezza con cui si procede al lavoro di chiamata degli operatori. Si racconta di una telefonata qualche giorno fa tra i due che avrebbe smorzato i toni e riportato la pace, almeno in teoria.

A gennaio, dunque, su via Ferrari, delle attuali 10 presenti, sei si trasferiranno nel mercato in via Tito Speri mentre quattro potranno rimanere ma con misure decisamente ridotte: passeranno dagli attuali 4 metri per 3 ai 2 per 3. Per quanto riguarda invece piazza Vittorio le sette postazioni sotto i Portici saranno collocate in via Napoli, nel mercato di via Cesare Balbo. Entrambi gli spostamenti saranno effettuati in accordo con gli operatori perché sono stati il frutto di mesi di incontri, proposte e controproposte. Alla fine è stata trovata una soluzione che piacesse a tutti, sebbene l'iniziale resistenza dei titolari dei banchi. Ma il lavoro per il I Municipio non è certo finito qui. Dopo la pausa natalizia ci sarà da sistemare il caos postazioni tra via Cola di Rienzo, via Ottaviano e viale Giulio Cesare. Si tratta di una cinquantina banchi che sono lì da anni e per il momento...

