"Foglie inquinate e radioattive, così non possiamo smaltirle"

«Le foglie sono un materiale inquinato che può arrivare ad essere addirittura radioattivo e per questo non possono essere inserite fra i rifiuti organici. Il problema è che le foglie cadono tutti i giorni ma la raccolta in media avviene ogni 4 giorni». Parola di Ama che ieri, in Commissione Ambiente, ha illustrato ai consiglieri comunali i complessi e misteriosi segreti del Piano Foglie, di quell’essere amministrativo mitologico, citato e annunciato più volte come la soluzione ai costanti allagamenti capitolini dai Sindaci e mai visto da anima viva dispiegare i suoi effetti benefici.

Le foglie sono inquinate già sugli alberi: smog e polveri sottili la fanno da padroni. Se piove e gli elementi inquinanti vengono dilavati via le foglie non si possono raccogliere con le spazzatrici elettriche perché le intasano. Le fogne e le caditoie sono piene di fogliame o di radici. L’”azione devastante” di pulizia dei tombini annunciata dai 5Stelle...

