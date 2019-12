Padre, madre e figlia morti in casa a Labico. Giallo sulle cause

Tre persone sono state trovate senza vita nel loro appartamento di Labico, alle porte di Roma. Si tratterebbe di una coppia e la figlia minorenne. A trovare i corpi sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Palestrina. Accorsi in via Guglielmo Fioramonti dopo aver ricevuto un allarme, i pompieri hanno rinvenuto all'interno dell'appartamento i corpi privi di vita. Al momento non si hanno notizie sulle cause.

Sul posto è stato inviato il CRRC ( mezzo di soccorso di primo intervento per aspetti relativi ai pericoli da sostanze chimiche pericolose o nocive) per i rilevamenti del caso.