Paragona l'Europa ad Auschwitz. La Raggi toglie l'incarico al fumettista Mario Improta

Paragona la Ue ad Auschwitz e sul fumettista scoppia il putiferio. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha sentito telefonicamente il fumettista Mario Improta, chiedendogli di interrompere immediatamente la collaborazione a titolo gratuito con Roma Capitale. È quanto si apprende da fonti del Campidoglio.

«Ho sentito il sindaco Virginia Raggi e per non crearle ulteriori disagi ho deciso di fare un passo indietro e non collaborerò più con il Comune di Roma. Ringrazio le splendide persone con cui ho lavorato gratuitamente in questi mesi e il sindaco per l’opportunità datami». Lo scrive su Facebook, Mario Improta, fumettista, che in questi anni collaborava con il Campidoglio per un progetto di educazione civica nelle scuole e finito sotto accusa per la vignetta in cui paragona la Ue ad Auschwitz.