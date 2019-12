Gli amici di Luca Sacchi prima dello sparo. Cos'è successo la sera dell'omicidio

Cos'è successo la sera dell'omicidio di Luca Sacchi davanti al pub John Cabot di via Mommsen. Lo vediamo in questo video mandato in onda da La Vita in diretta. Nelle immagini si vedono chiaramente i tre emissari passeggiare e chiacchierare tranquillamente sul marciapiede. Poi all'improvviso succede qualcosa e siamo di fronte allo sparo che ha ucciso Luca Sacchi. In quel momento il fuggi-fuggi generale, in cui si vede Giovanni Princi correre presumibilmente verso il luogo del delitto.

Gli altri due, Rispoli e Piromalli, si dileguano nel nulla e cercano di far perdere le loro tracce. Le immagini sono state già visionate dai carabinieri.