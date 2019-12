Roma, arrivano le Sardine: traffico e strade chiuse

Le Sardine sbarcano a Roma. Dalle 15 alle 19 oggi, sabato 14 dicembre, in piazza San Giovanni si svolgerà la manifestazione del movimento. La Questura prevede l'arrivo di 10 mila persone. Prevista l'interdizione al traffico della piazza, di via Emanuele Filiberto e di viale Carlo Felice e l'eventuale deviazione del percorso per le linee 51, 360, 590 e il tram 3.

Alle 16 invece scatterà la chiusura della stazione metro della linea A di San Giovanni. Per raggiungere la piazza quindi si possono utilizzare le stazioni di Re di Roma e di Manzoni.

In superficie Atac ha comunicato la sospensione del capolinea di piazza San Giovanni a partire dalle ore 13. Dalla stessa ora verrà sospesa anche la piazzola taxi che si trova sulla piazza. Saranno quindi limitate le linee 218 e 792. La 792 verrà limitata a via della Ferratella in Laterano. La 218 verso San Giovanni seguirà il percorso abituale fino a via Faleria. Da qui proseguirà su via Appia, piazza Re di Roma, via Cerveteri, via Soana e via Gallia, continuando il percorso di ritorno verso il capolinea di Padre Formato. Limitata anche la linea 665 che non raggiungerà piazza San Giovanni, terminando le corse a via Magna Grecia. Saranno deviate anche le linee 16, 81, 85 e 87.