Differenziata flop, Roma bocciata

La raccolta differenziata a Roma cala, diminuisce, scende dal 43,2% del 2017 al 42,9% del 2018. Lo certifica il Governo, tramite l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) che ha pubblicato ieri il suo rapporto annuale sui rifiuti urbani.

Fine della propaganda: l’Ispra certifica che il modello 5Stelle sui rifiuti applicato a Roma è un fallimento. Semplicemente, è sbagliato e non funziona. E, a riprova, l’Ispra dice che la differenziata cala a Roma ma aumenta nel Lazio. I dati sono riferiti al 2018 ed evidenziano come, dal 2011 - era ancora sindaco Gianni Alemanno - fino al 2017, la percentuale di differenziata a Roma sia sempre aumentata e che lo scorso anno sia scesa, appunto dell’1,3%. Non solo. Perché nello stesso tempo aumenta anche del 2,5% la produzione dei rifiuti, che si attesta a 1,7 milioni di tonnellate per un valore di 605 kg l’anno per abitante, con un incremento di 18 kg annui. Se Roma cala, aumenta invece il Lazio, dove la differenziata è salita di quasi due punti percentuali rispetto all’anno scorso, passando dal 45,5% al 47,34%...

