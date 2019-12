Incubo polvere bianca al Corriere

Paura amianto per una polvere sospetta nella sede romana del Corriere della Sera, a Palazzo Passarelli in via Campania, a due passi da via Veneto. Il secondo piano è stato evacuato solo in serata, dopo un’estenuante trattativa con la direzione che, alla fine, è andata incontro ai giornalisti preoccupati di dover lavorare in condizioni di scarsa sicurezza. L’edificio nel centro di Roma è adibito in parte ad uffici e in parte ad abitazioni.

Per approfondire leggi anche: L'amianto continua a fare più di 1500 morti l'anno

Ecco cosa è successo nell’ala riservata alla redazione del Corsera dove si stavano facendo alcuni lavori di manutenzione. Erano le dieci del mattino, quando una polvere sospetta ha iniziato a uscire da una parete in una stanza del secondo piano, quello dove lavorano i giornalisti della Cronaca di Roma e alcuni colleghi della Gazzetta dello Sport. A quell’ora erano di turno solo due redattrici del sito web, che inizialmente non si sono accorte di nulla. Gli operai hanno sentito uno strano odore e hanno visto la polvere diffondersi nella stanza. La ditta che eseguiva i lavori ha fatto prelevare un campione del pulviscolo e lo ha inviato alla Asl per chiarire se la sostanza sia effettivamente pericolosa. Oggi si dovrebbero conoscere i risultati delle analisi per capire se si tratti veramente di amianto. La stanza è stata chiusa con il nastro adesivo. Ma il danno, ormai, era fatto...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI