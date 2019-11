Pizzardoni senza pietà: multe pure al bike sharing!

Multate le bici Jump del servizio del bike sharing lanciato nella Capitale da Uber. A riportare la notizia è la pagina Facebook di «Roma fa schifo». Ma i sanzionamenti delle due ruote rosse non hanno a che vedere con la sosta sui marciapiedi in libero arbitrio. Gli episodi sanzionatori verso la società di gestione del servizio si riferiscono a due casi particolari accaduti negli ultimi giorni in via del Corso e piazza Venezia, riguardanti ognuno una decina di biciclette.

«In entrambe le situazioni fanno sapere dal comando della Polizia locale - le bici sono state scaricate in blocco occupando la banchina e creando disagi non solo ai pedoni, ma alla salita-discesa dei passeggeri alla fermata dell'autobus. Le circostanze ci sono state segnalate perché c'erano problemi. E siamo intervenuti elevando i verbali nei confronti della società per occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell' articolo 20 del Codice della Strada»...

