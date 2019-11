Il piccolo Alvin è tornato in Italia. Ecco l'abbraccio col padre e le sorelle

E' una storia a lieto fine quella del piccolo Alvin Berisha, il bimbo di 11 anni, di origine albanese arrivato questa mattina alle 7 in Italia dopo essere stato rintracciato in un campo profughi per orfani in Siria. Alvin è stato trasferito con un volo di linea dell'Alitalia (AZ 827) giunto poco dopo le 7:00 all'aeroporto di Roma Fiumicino da Beirut. Alvin, vestito con jeans, giubbotto blu ed un cappellino rosso, e' apparso subito sereno e sorridente. Nello scalo romano ha trovato ad accoglierlo il padre e le due sorelle. Ora la polizia di frontiera procede per il disbrigo delle formalità burocratiche e per le procedure di affidamento del minore al padre. La mamma si era unita ai combattenti islamici e si è portata dietro il figlio. Da quel momento, del povero piccolo sono sparite le tracce. Grazie all'intervento de Le Iene, Alvin era stato ritrovato in un campo siriano di Al Hol, dove venivano messe le famiglie dei miliziani dell’Isis. Dopo un mese di trattative estenuanti, ora Alvin è libero. Importante l'intervento degli uomini della Mezzaluna Rossa e della Croce Internazionale. Il ragazzo ora ha anche riabbracciato il padre Afrim, che non ha mai perso le speranze di trovarlo. La mamma si era unita ai combattenti islamici e si è portata dietro il figlio. Da quel momento, del povero piccolo sono sparite le tracce. Grazie all'intervento de Le Iene, Alvin era stato ritrovato in un campo siriano di Al Hol, dove venivano messe le famiglie dei miliziani dell’Isis. Dopo un mese di trattative estenuanti, ora Alvin è libero. Importante l'intervento degli uomini della Mezzaluna Rossa e della Croce Internazionale. Il ragazzo ora ha anche riabbracciato il padre Afrim, che non ha mai perso le speranze di trovarlo. "Alvin è in Italia - dichiara in una nota l'Arma dei Carabinieri - appena giunto a Fiumicino, sta per iniziare finalmente la sua nuova vita con il padre. E' una gioia immensa per noi Carabinieri poterti dire bentornato, un orgoglio aver lavorato insieme al Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell'interno e alla Croce Rossa per riportarti qui" la nota dei Carabinieri sui social". "Questo ragazzino, nato e cresciuto in Italia - dichiara Matteo Renzi dai social - è stato rapito dalla mamma che voleva combattere con gli estremisti islamici. La sua è una storia terribile. Grazie al lavoro della Croce Rossa è tornato a casa, in Italia. E spero che qui Alvin possa crescere diventando presto cittadino italiano" lo dichiara Matteo Renzi.