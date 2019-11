Rifiuti: a Roma è emergenza, specialmente a Roma nord. Cassonetti che esplodono e scarti in terra da via Bevagna al quartiere Fleming a via Flaminia fino a viale di Tor di Quinto e al quartiere Prati, da piazza Adriana a via dei Gracchi, e Borgo. Caos immondizia per la raccolta rallentata anche in altri quadranti, da via Matteucci ad Ostiense fino a via Boccea. Ecco le immagini raccolte in giro per la città.