Bomba d'acqua, Capitale in tilt: allagamenti e strade chiuse

Una tempesta di pioggia e vento si abbatte anche sulla Capitale mandando in tilt la città. Strade chiuse, allagamenti e interventi a raffica dei vigili del fuoco: al momento le zone dove permangono maggiori problemi di allagamento sono via Portuense, via Pineta Sacchetti, via Trionfale, via del Fosso del Dragoncello, via Ettore Fieramosca e via di Marco Simone dove la situazione resta critica e non agibile al transito veicolare. Chiusa anche la strada statale 2bis via Cassia Veientana, provvisoriamente interdetta al transito in corrispondenza del km 10,000, in direzione Roma, a causa della caduta di un albero sulla carreggiata.

Il tempo è peggiorato nel pomeriggio facendo scattare l'allerta. Ma già dalle 8 di stamane i vigili del fuoco erano al lavoro: i pompieri fino alle 20 hanno effettuato almeno 150 interventi, trenta in coda, per alberi caduti e rami pericolanti, pali elettrici, cornicioni e tegole dai fabbricati, per il forte vento, quadri elettrici disattivati per la forte pioggia, a servizio di impianti e fabbricati condominiali, allagamenti su strade e soccorsi per qualche auto in panne.

"Possiamo affermare - fanno sapere dai vigili del fuoco - che nessun quartiere o zona di Roma e provincia e stato risparmiato, comunque, Portuense, il litorale a nord di Roma, zona Tiburtina, Marco Simone, zona sud Cinecittà e castelli romani. Al momento non si segnalano feriti o zone o strutture evacuate a causa del tempo perturbato".

Dall’alba di questa mattina finora sono stati invece circa 500 gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale per disagi legati alle forti raffiche di vento e intensi temporali che hanno interessato tutta la città. "I principali interventi si sono concentrati nel pomeriggio - fa sapere la Polizia locale di Roma Capitale - finalizzati a dare ausilio alla cittadinanza, alla messa in sicurezza aree maggiormente colpite da allagamenti e caduta di rami ed in alcuni casi per rilievo dei danni su veicoli causati dalla caduta di rami o alberi, oltre a quelli legati agli incidenti stradali, dove al momento non si registrano feriti gravi".