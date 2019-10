Sbanda con lo scooter e precipita in un garage: 36enne in fin di vita

Una donna di 36 anni versa in gravissime condizioni dopo essere precipitata con il suo scooter per dieci metri in un parcheggio interrato. È accaduto in piazza Santiago del Cile, ai Parioli. La donna stava viaggiando a velocità ridotta e, forse per evitare un'auto, è caduta nella colonna di areazione del garage. La ragazza è ricoverata in codice rosso all'Umberto I. Sul posto la polizia e i vigili urbani che stanno accertando, tra l'altro, se la presa d'aria, al centro di una rotonda, sia stata lasciata aperta o se si è aperta a causa dell'impatto con lo scooter.