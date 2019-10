Presidente Multiservizi indagato da Pm di Roma

Truffa e frode nelle pubbliche forniture. Per questi reati risulta indagato dalla Procura di Roma Maurizio Raponi, presidente di Roma Multiservizi, nell'ambito degli accertamenti avviati da qualche settimana dall'aggiunto Paolo Ielo e dal pm Rosalia Affinito e relativa alla mancata raccolta dei rifiuti derivanti dalle attività commerciali da parte della società appaltatrice. La vicenda è stata oggetto di un servizio della trasmissione di Italia 1, Le Iene. Secondo quanto si apprende, gli uomini del Nad (Nucleo decoro ambientale) della polizia locale di Roma Capitale oggi hanno acquisito il video mandato in onda. In base a quanto denunciato da alcuni operatori la raccolta avviene nelle ore notturne quando gli esercizi commerciali sono chiusi e ciò rende impossibile raccogliere la differenziata. Ma con una abile mossa del palmare sul codice barre risulta che l'immondizia è andata proprio dove deve.