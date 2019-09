Gran Galà a Villa Giulia. I collezionisti brindano nella notte

Villa Giulia, ex residenza fuori porta di Papa Giulio II, cornice d'eccezione, ieri sera, per l'evento di Gran Galà Hausmann & Co.-Patek Philippe. La location si è trasformata nell'esclusivo palcoscenico sul quale è stata svelata in anteprima la serie speciale di segnatempo dedicata a Roma, in occasione dell'apertura della Boutique Patek Philippe, del 225° anniversario di Hausmann & Co. e dell'oltre centenaria collaborazione fra le due maison.

Duecentocinquanta ospiti tra collezionisti, vip, autorità, personalità istituzionali e del mondo della cultura, accolti da Benedetto Mauro e Francesco Hausmann, amministratori di Hausmann & Co., da Thierry Stern, owner e Ceo, e Laura Gervasoni, direttore generale Italia di Patek Philippe, hanno potuto ammirare la collezione in edizione limitata.

Due segnatempo raffiguranti Piazza di Spagna e Castel S. Angelo, 100 esemplari della collezione Calatrava (50 in oro rosa, 50 in oro bianco) con quadranti inediti indicanti le ore XII con cifre romane, 25 esemplari della collezione Ore del Mondo con quadrante al centro guilloché a mano di colore rosso porpora, colore della città di Roma, e con indicazione della Capitale sul disco dei fusi orari.

L'ad e direttore generale di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha presieduto la cerimonia con l'annullo speciale del folder filatelico contenente l'erinnofilo dedicato ai 225 anni di attività di Hausmann & Co.

La cena placée interpretata dallo chef tristellato Heinz Beck tra gamberi rossi marinati, gel di alghe e lamponi cristallizzati, servita sotto l'emiciclo affrescato della Villa costruita su progetto del Vignola, ha deliziato i palati dei presenti.

C'erano, tra gli altri, il neo designato Commissario UE, Paolo Gentiloni e Gianni Letta con le loro metà, Stefano Parisi e la moglie Anita, a fianco di Carlo Verdone, Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche, Federico Marchetti e Lorena Cacciatore.

Poi Claude Peny, direttore finanziario Patek Philippe, Jerome Pernici, direttore commerciale e marketing Patek Philippe, il direttore del Conservatorio di Musica Santa Cecilia, M° Roberto Giuliani. Una performance di ballerini ha anticipato i dettagli unici dei cinque segnatempo, rivelati successivamente da uno spettacolo strabiliante di luci e da un originale e accattivante video proiettato sulla facciata del Ninfeo della Villa capitolina. L'orchestra del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" di Roma, diretta dal M° Michelangelo Galeati, ha emozionato dal vivo con musiche del repertorio classico - da Vivaldi a Debussy - che hanno accompagnato ad arte le performances e i momenti celebrativi di una serata da ricordare.