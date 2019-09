Choc a Roma, diciottenne trovata impiccata con le mani legate

E' stata trovata impiccata nell'area giochi del parco Galla Placidia nell'omonima via nel quartiere Sant'Ippolito tra la Tiburtina e Portonaccio, con le mani legate con delle fascette. All'arrivo del custode, intorno alle 6,45, la ragazza, italiana di 18 anni, era ormai senza vita. Sul posto i poliziotti e gli agenti della Scientifica che indagano per suicidio. La vittima, che già in passato aveva tentato di togliersi la vita, si era allontanata da casa ieri alle 21.15.