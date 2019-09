A Roma c'è il nubifragio. E gli alberi si abbattono sulle auto

Un'altra giornata di passione per gli automobilisti romani. Sulla Capitale si abbatte il nubifragio e il traffico va in tilt con strade e stazioni della metropolitana completamente allagate. Come se non bastasse ci si mettono anche gli alberi che, col forte vento, si sono abbattuti sulle auto parcheggiate. Com'è successo in via Cesare Pavese all'Eur dove le macchine sono state letteralmente travolte dai tronchi caduti sull'asfalto.