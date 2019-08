Camion Ama in fiamme sull'Aurelia

Un autocarro compattatore dell’Ama, che trasportava rifiuti indifferenziati, ha preso fuoco questa mattina intorno alle 11.30 mentre percorreva via Aurelia, a Roma. Per spegnere le fiamme sono arrivate sul posto due squadre dei Vigili del fuoco. A dare l’allarme è stato lo stesso autista del mezzo che si è accorto del fumo che fuoriusciva dall’autocarro. Sul posto anche gli agenti delle volanti della polizia e del commissariato Aurelio. L’intervento è avvenuto all’altezza del civico 551, il traffico ha subìto forti rallentamenti. Da una prima ricostruzione sembra che le fiamme si siano generate per un guasto al motore.