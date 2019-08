Cadavere in mezzo alla strada, orrore a Ponte Mammolo

Erano da poco trascorse le 7 del mattino quando, in via di Ponte Mammolo, un passante ha trovato il cadavere di un uomo. Sul corpo, ancora da identificare, indagano i Carabinieri della Compagnia di Montesacro e del Nucleo Investigativo di via In Selci. Al momento non può essere esclusa nessuna pista investigativa.

Anche se occorre attendere l’arrivo del medico legale nominato dalla Procura, sul corpo non sembrerebbero esserci segni di violenza, ma una macchia di sangue ben visibile sui pantaloni della vittima impone maggiori accertamenti.