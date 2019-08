Fregene hippie con il "Flower Party"

Coroncine di fiori, uno sciamano per leggere le carte dello spirito guida e una suggestiva atmosfera ispirata ai mitici anni Settanta. Il Singita Miracle Beach va in scena venerdì 23 agosto con il Flower Party: l’ultimo dei suoi eventi estivi e forse il più ricco d’iniziative della stagione. Per celebrare i mitici anni Settanta il Singita di Fregene si cimenterà infatti in un'esplosione di fiori e di colori rievocando le magiche atmosfere hippie di quegli anni. Gli artisti del Singita Nouveau Cirque saranno parte integrante di questo straordinario viaggio indietro nel tempo, con costumi e le suggestioni di quel periodo e con le performance di trampolieri, giocoleria luminosa e di fuoco. Occhio però al dress code della serata! Tutti gli ospiti dovranno rispettare un rigoroso hippie flower style, ispirato alla moda dei figli dei fiori. Per l’occasione al Villaggio dei Pescatori saranno bandite le collanine hawaiane e verranno ammesse soltanto coroncine di fiori ispirate alla beat generation. Circondati dalla luce del tramonto, tutti i partecipanti si uniranno in un unico enorme abbraccio, aspettando la discesa del sole. E questo mentre in spiaggia si potranno ammirare le installazioni ispirate alle atmosfere boheme di Coachella: la ruota di cuori, nastri colorati e fiori giganti. Ad allietare i presenti ci sarà anche la coinvolgente musica dei Welcome to Hill Valley, band composta da Davide Maimone, Eliano Zomparelli, Andrea Fiorito. Claudio Filippi e Christian Lenci. Seguirà il dj set di Simone Russo aka RVSSIAN e Stefano Capasso. Tra i teli girerà uno sciamano che leggerà le carte dello spirito guida, in modo che tutti sappiano qual è l’animale che rispecchia la loro anima. Novità riservata alla serata sarà il bar degli abbracci: un angolo dove non verranno serviti cocktail ma regalate emozioni. Come sempre il Singita Miracle Beach avrà un occhio di riguardo per l’ambiente: sia a livello simbolico con il tema della parata dei trampolieri, sia a livello pratico quando a fine serata i presenti verranno invitati a ripulire tutti insieme la spiaggia in segno di rispetto.